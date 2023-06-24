Пенсионерам будут вручать большие продуктовые наборы: как и где можно получить?

С начала войны в Украине очень активно поддерживают внутренне перемещенные лица. Однако нередко гуманитарную или финансовую помощь могут получить и те, кто не имеет такого статуса. Речь об уязвимых категориях населения: пенсионерах, лицах с инвалидностью и т.д. К примеру, сейчас им будут выдавать большие продуктовые наборы. Правда, пока речь идет только о столице. Кто, где и как может получить помощь? Рассказываем.

Кто может получить набор продуктов?

К этой категории относятся пенсионеры возраст которых более 65 лет. Также в этом числе люди с инвалидностью и все лица, состоящие на учете в территориальных центрах социального обслуживания. Чтобы получить продукты, нужно иметь с собой паспорт, пенсионное удостоверение и идентификационный код. Также предварительно нужно оформить соответствующую заявку в местном ЦНАПе или в управлениях соцзащиты. В Киеве уже развернуто 30 пунктов выдачи продуктовых наборов. В некоторых пунктах продукты могут получить только ВПЛ, тогда как во всех других пенсионеры и другие вышеупомянутые категории населения.

Список адресов см. ниже.

Актуальными остаются и другие виды помощи

В настоящее время действуют и другие виды выплат. В частности, остаются актуальными выплаты для ВПЛ от государства. Однако нужно регулярно мониторить ситуацию относительно того, жители каких регионов подпадают под статус, а каких нет. Относительно этих выплат государство решило отменять их для тех украинцев, которые нашли работу и могут самостоятельно себя обеспечивать. Зато помощь направляется тем лицам, которые только недавно получили статус внутренне перемещенных. К примеру, переехали из Херсона. Таких в результате подрыва ГЭС сейчас очень много.

Что касается других выплат, которые можно оформить, то за их актуальностью следует следить на сайте Минсоцполитики, в Дии, или интересоваться непосредственно у местных органов власти или ЦНАПе. Довольно часто одноразовую помощь предлагают как отечественные, так и международные благотворительные организации.