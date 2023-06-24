Пенсіонерам вручатимуть великі продуктові набори: як та де можна отримати?

Від початку війни в Україні дуже активно підтримують внутрішньо переміщених осіб. Однак нерідко гуманітарну або й фінансову допомогу можуть отримати й ті хто немає такого статусу. Мова про вразливі категорії населення: пенсіонерів, осіб з інвалідністю тощо. Наприклад, зараз їм видаватимуть великі продуктові набори. Щоправда, поки мова лише про столицю. То хто, де та як може отримати допомогу? Розповідаємо.

Хто може отримати продуктовий набір?

До цієї категорії відносяться пенсіонери вік яких більше ніж 65 років. Також в цьому числі люди з інвалідністю, і всі особи, які стоять на обліку в територіальних центрах соціального обслуговування. Для того, щоб отримати продукти, потрібно мати з собою паспорт, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. Також попередньо потрібно оформити відповідну заявку у місцевому ЦНАПі або в управліннях соцзахисту. В Києві вже розгорнуто 30 пунктів видачі продуктових наборів. В деяких пунктах, продукти можуть отримати лише ВПО, тоді як в усіх інших пенсіонери та інші вищезазначені категорії населення.

Перелік адрес дивіться нижче.

Актуальними залишаються й інші види допомоги

Наразі діють й інші види виплат. Зокрема, залишаються актуальними виплати для ВПО від держави. Однак потрібно регулярно моніторити ситуацію стосовно того, мешканці яких регіонів підпадають під статус, а яких ні. Стосовно цих виплат, то держава вирішила скасовувати їх для тих українців, які знайшли роботу і можуть самостійно себе забезпечувати. Натомість допомогу направляють тим особам, які лише нещодавно отримали статус внутрішньо переміщених. Наприклад, переїхали з Херсону. Таких в результаті підриву ГЕС зараз дуже багато.

Щодо інших виплат, які можна оформити, то за їх актуальністю варто слідкувати на сайті Мінсоцполітики, у Дії, або ж цікавитись безпосередньо у місцевих органів влади чи ЦНАПАх. Доволі часто, одноразову допомогу пропонують як вітчизняні, так і міжнародні благодійні організації.