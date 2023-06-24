ПриватБанк оголосив про масштабне оновлення: торкнеться всіх власників карток

ПриватБанк не зважаючи на війну постійно впроваджує різноманітні зміни та оновлення. Так у пресслужбі банку заявляють, що таким чином намагаються стати ще кращими та комфортнішими для клієнтів. Зокрема наразі установа працює над еквайрингом. Вже на днях банк почне масово оновлювати мережу еквайрингу повідомляє член управління з питань МПБ Євген Заграєв.

Що саме будуть робити?

Наразі банк планує замінити кожен п’ятий POS-термінал в Україні для того, щоб зробити їх ще сучаснішими та швидшими. Нові пристрої мають працювати на базі Андроїд і моментально обробляти платежі. Також вони зможуть працювати при дефіциті електроенергії, що звісно ж дуже добре як для бізнесу, так і для самих власників карток, які звикли розраховуватися ними у магазинах.

«ПриватБанк має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками – сьогодні в країні працює понад 230 тисяч POS-терміналів «ПриватБанку». Smart POS-термінал моделі PAX a930 – сучасне банківське обладнання на базі операційної системи «Андроїд», термінал обладнаний сенсорним екраном та вбудованими фронтальною та основною камерами», – розкрив деталі Євген Заграєв.

Будуть й інші зміниться

Зокрема з 1 червня було внесено зміни в Умови та Правила надання банківських послуг, а саме в частині “Розірвання Договору та закриття рахунків”.

Серед основних змін — додання згоди клієнта перерахувати залишок власних коштів на погашення кредитної заборгованості, якщо така є. Ці зміни стосуються лише тих клієнтів, яким банк відмовив у підтриманні ділових відносин через недотримання чинного законодавства стосовно незаконного використання й отримання коштів.

Нагадаємо, що банки залишають за собою право блокувати рахунки, якщо помічають підозрілу активність чи тіньові доходи. Також рахунки будуть заблоковані у всіх боржників. Мова про тих хто має борги за комуналку, за аліменти, штрафи ПДР тощо.