Цена на ключевой овощ выросла на 50%: почему так происходит

В Украине резко подорожал картофель, закупочные цены на этот популярный овощ только за последнюю неделю выросли на 50%. Однако это явление будет временным. Дело в том, что сейчас на рынке уже заканчивается картофель прошлого урожая, а массовые поставки нового урожая еще не начались.

По данным аналитиков проекта EastFruit, основанием для роста цен на данный овощ стало общее сокращение предложения продукции на украинском рынке.

Они напомнили, что практически в течение всего сезона цена на картофель урожая 2022 года оставалась на достаточно низком уровне. И только в конце текущего сезона украинские производители существенно повысили оптовые цены на свою продукцию.

Так, на данный момент прошлогодний картофель в Украине продается в среднем на 87% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Речь идет о ценах на продукцию, которую фермеры поставляют торговым сетям.

Сколько стоит картофель в магазинах и на рынках

Мы проанализировали цены на картофель в разных украинских супермаркетах.

Вообще уже достаточно сложно найти обычный картофель прошлого урожая. В “Сильпо” такой продается за 27 грн/кг (есть только помытый). А ранний картофель стоит всего 40 грн.

В АТБ на “старый” картофель установлена цена 11 грн/кг, но его нет в наличии для онлайн-заказа. Зато молодой картофель там предлагают купить всего за 45 грн/кг.

В магазине “Варус” в наличии есть только молодой картофель и розовые сорта (традиционно дороже). Ранний картофель стоит 40 грн/кг, за другие сорта придется заплатить от 43 до 53 грн за килограмм.

На оптово-розничных рынках также продают только картофель нового урожая. Однако цены на него уже значительно ниже, чем в супермаркетах. Например, продавцы на рынке “Столичный” предлагают купить килограмм в среднем по 26 грн за килограмм.