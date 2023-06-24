Ціна на ключовий овоч зросла на 50%: чому так відбувається

В Україні різко подорожчала картопля, закупівельні ціни на цей популярний овоч лише за останній тиждень зросли на 50%. Проте це явище буде тимчасовим. Річ у тім, що зараз на ринку вже закінчується картопля минулого врожаю, а масові поставки нового врожаю ще не розпочалися.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, підставою для зростання цін на даний овоч стало загальне скорочення пропозиції продукції на українському ринку.

Вони нагадали, що практично протягом усього сезону ціна на картоплю врожаю 2022 року залишалась на досить низькому рівні. І тільки наприкінці поточного сезону українські виробники суттєво підвищили оптові ціни на свою продукцію.

Так, на даний момент минулорічна картопля в Україні продається у середньому на 87% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року. Йдеться про ціни на продукцію, яку фермери постачають торговим мережам.

Скільки коштує картопля в магазинах і на ринках

Ми проаналізували ціни на картоплю в різних українських супермаркетах.

Взагалі вже досить складно знайти звичайну картоплю минулого врожаю. В “Сільпо” така продається за 27 грн/кг (є лише помита). А рання картопля коштує всього 40 грн.

В АТБ на “стару” картоплю встановлена ціна 11 грн/кг, але її немає в наявності для онлайн-замовлення. Зате молоду картоплю там пропонують купити всього за 45 грн/кг.

У магазині “Варус” в наявності є лише молода картопля і рожеві сорти (традиційно дорожчі). Рання картопля коштує 40 грн/кг, а інші сорти — від 43 до 53 грн/кг.

На оптово-роздрібних ринках також продають лише картоплю нового врожаю. Проте ціни на нього вже значно нижчі, ніж у супермаркетах. Наприклад, продавці на ринку “Столичний” пропонують купити кілограм за середньою ціною 26 грн.

Тож загалом вибір в покупців є, інше питання, що обрати, адже молода картопля коштує ледь не так само як зі старого врожаю.