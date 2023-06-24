Как выглядит квартира за 2 тыс. долларов — самый дешевый вариант в Киевской области

В Киевской области в населенном пункте Старая Оржица, продают однокомнатную квартиру за две тысячи долларов. Вместе с квартирой продают еще и земельный участок площадью семь соток.

Это одно из многих объявлений на популярном портале недвижимости. Неподалеку находится река и лес, поэтому любители природы будут в восторге. В квартире есть электроэнергия и газ. Вода из скважины. Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома.

Согласно данным в объявлении известно следующее. Продается однокомнатная квартира. Временно без нотариального оформления, под расписку. Газ, вода, окна металлопластиковые, а балкон застеклен. Также есть земельный участок, площадью семь соток. Квартира находится на первом этаже двухэтажного дома. Дом расположен в центре села, рядом остановка, неподалеку есть магазины кафе и школа.

Село Старая Оржица расположено в 120 км от Киева. В общем – это одно из самых доступных вариантов недвижимости на рынке. Особенно учитывая, что речь идет о полнометражной квартире с отдельной кухней и мебелью. Конечно, понадобится ремонт, но квартира вполне пригодна для проживания. Также заменены радиаторы, поэтому новые владельцы по сути могут сразу заселяться и постепенно налаживать быт.

Ранее мы рассказывали, что льготный налог для предпринимателей откладывается до августа, ведь депутаты внесли чуть ли не две тысячи поправок в закон, который должен был отменить льготную налоговую ставку 2%, а также возвращение проверок и необходимость использовать РРО. Однако уменьшат штрафы, за первое нарушение штраф составит лишь 25% вместо 100%.

Также с 1 июля вырастет стоимость электроэнергии для предпринимателей, также будет отменена льготная ставка НДС, она снова составит 20%, вместо 7%, которые действуют сейчас. Также вернут акцизы. Поэтому в ближайшей перспективе возрастет стоимость всех товаров, включая хлеб, мясо и молокопродукты.