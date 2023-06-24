В Київській області в населеному пункті Стара Оржиця, продають однокімнатну квартиру за дві тисячі доларів. Разом з квартирою продають ще й земельну ділянку площею сім соток.

Це одне з багатьох оголошень на популярному порталі нерухомості. Неподалік знаходиться річка та ліс, тож любителі природи будуть в захваті. У квартирі є електроенергія та газ. Вода зі свердловини. квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку.

Згідно з даними в оголошенні відомо наступне. Продається однокімнатна квартира. Тимчасово без нотаріального оформлення, під розписку. Газ, вода, вікна металопластикові, а балкон засклений. Також є земельна ділянка, площею сім соток. Квартира знаходиться на першому поверсі двоповерхового будинку. Будинок розташований в центрі села, поряд зупинка, неподалік є магазини кафе та школа.

Село Стара Оржиця розташоване в 120 км від Києві. Загалом — це одне із найбільш доступних варіантів нерухомості на ринку. Особливо зважаючи, що мова йде про повнометражну квартиру з окремою кухнею та меблями. Звісно, знадобиться ремонт, але квартира в цілком придатна для проживання. Також замінені радіатори, тож нові власники по суті можуть одразу заселятися та поступово налагоджувати побут.

Раніше ми розповідали, що пільговий податок для підприємців відкладається до серпня, адже депутати внесли ледь не дві тисячі правок до закону, який мав скасувати пільгову податкову ставку 2%, а також повернення перевірок та необхідність використовувати РРО. Однак зменшать штрафи. за перше порушення штраф складе лише 25% замість 100%.

Також з 1 липня зросте вартість електроенергії для підприємців, також буде скасовано пільгову ставку ПДВ, вона знову складатиме 20%, замість 7%, які діють зараз. Також повернуть акцизи. Тож в найближчій перспективі зросте вартість всіх товарів, включно з хлібом, м’ясом та молокопродуктами.