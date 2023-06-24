Уже через 2 недели суммы в платежках вырастут в разы: украинцы должны пройти поверку счетчиков 

Украинцам напомнили, что они должны провести поверку счетчиков воды, отопления, газа и электроэнергии до 7 июля. Если этого не сделать до указанной даты, то суммы в следующих счетах могут существенно увеличиться, поскольку они будут рассчитываться на основании нормативов потребления, превышающих среднее потребление украинцев.

Александр Бродский, председатель комиссии по вопросам ЖКХ Киевсовета, отмечает, что во избежание стресса, связанного с будущими цифрами в платежках, жителям, у которых еще не были проверены счетчики (воды, отопления, газа, электроснабжения), нужно осуществить проверку до 7 июля текущего года. Соответствующее сообщение было опубликовано на его странице в Facebook.

Проверка счетчиков воды и отопления осуществляется лицензированными организациями с интервалом в 4 года. Проверку счетчика воды можно провести на месте, не снимая его и не сдавая в организацию.

Если не осуществить проверку счетчиков вовремя, могут прийти счета с “космическими суммами”. Дело в том, что показания “просроченного” счетчика не принимаются во внимание, и в таком случае приходится платить по нормам, которые обычно значительно превышают фактическое потребление.

Проверку счетчика можно заказать у компании, которая поставляет коммунальные услуги (например, в водоканале), а также в любой сервисной компании с лицензией. Важно отметить, что точные данные о том, нужно или нет проводить поверку счетчика можно найти в договоре о поставке, также можно обратиться к своему поставщику услуги, чтобы уточнить этот нюанс.

Лучше уже сейчас поинтересоваться нужно ли проводить поверку, ведь в противном случае придется заплатить немалую сумму. К тому же если во время проверки специалисты выяснят, что потребитель пытался вмешаться в работу учетного прибора, то придется заплатить немалый штраф.

Напомним, что уже в июле платежки за электроэнергию вырастут в среднем на 200-500 гривен, ведь в этом месяце мы платим за потребленные услуги в июне. А именно с первого июня выросла стоимость электроэнергии.