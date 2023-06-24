Вже за 2 тижні суми в платіжках зростуть в рази: українці повинні пройти повірку лічильників

Українцям нагадали, що вони повинні провести повірку лічильників води, опалення, газу та електроенергії до 7 липня. Якщо цього не зробити до вказаної дати, то суми в наступних рахунках можуть суттєво збільшитися, оскільки вони будуть розраховуватися на підставі нормативів споживання, що перевищують середнє споживання українців.

Олександр Бродський, голова комісії з питань ЖКГ Київради, наголошує, що для уникнення стресу, пов’язаного з майбутніми цифрами в платіжках, мешканцям, у яких ще не були перевірені лічильники (води, опалення, газу, електропостачання), потрібно здійснити перевірку до 7 липня поточного року. Відповідне повідомлення було опубліковано на його сторінці у Facebook.

Перевірка лічильників води та опалення здійснюється ліцензованими організаціями з інтервалом в 4 роки. Перевірку лічильника води можна провести на місці, не знімаючи його і не здаючи в організацію.

Якщо не здійснити перевірку лічильників вчасно, можуть прийти рахунки з “космічними сумами”. Річ у тім, що показання “простроченого” лічильника не приймаються до уваги, і в такому випадку доводиться платити за нормами, які зазвичай значно перевищують фактичне споживання.

Перевірку лічильника можна замовити у компанії, яка постачає комунальні послуги (наприклад, у водоканалі), а також у будь-якій сервісній компанії з ліцензією. Важливо відзначити, що точні дані про те, потрібно чи ні проводити повірку лічильника можна знайти в договорі про постачання, також можна звернутися до свого постачальника послуги, щоб уточнити цей нюанс.

Краще вже зараз поцікавитися чи потрібно проводити повірку, адже в іншому разі доведеться сплатити чималу суму. До того ж якщо під час перевірки спеціалісти з’ясують, що споживач намагався втрутитися в роботу облікового приладу, то доведеться сплатити чималий штраф.

Нагадаємо, що вже в липні платіжки за електроенергію зростуть в середньому на 200-500 гривень, адже в цьому місяці ми сплачуємо за спожиті послуги в червні. А саме з першого червня зросла вартість електроенергії.