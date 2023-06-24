Сразу 2 знакам зодиака невероятно повезет в июле: проверьте, есть ли вы в списке счастливчиков

Июль начнется с перехода в ретроградное движение планеты Нептун. Она отвечает за духовность и мечты. Уже с 23 июля в ретроград перейдет покровительница денег и любви — Венера. Поэтому июль будет достаточно бурным месяцем и существенно повлияет на жизнь большинства знаков зодиака.

Однако астрологам уже удалось выяснить, что больше всего повезет двум знакам зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, есть ли вы в списке счастливчиков.

Овен

Для представителей знака Овен июль будет в целом очень успешным месяцем. Но особые сдвиги ожидают Овнов на работе. Уже в ближайшее время представители знака завершат важный и сложный проект Он и закроет очередной этап в карьере. Ваше будущее сильно зависит от того, как вы справитесь с поворотным моментом. Стоит оставаться в поле зрения руководства, ведь именно начальник может оценить ваши сильные стороны. Также важно наблюдать за событиями, которые окружают Овнов. Есть все шансы найти неожиданный источник дохода. Не стоит бояться рисковать, иначе есть риск потерять шанс на лучшую жизнь

Козерог

Несмотря на то, что ретроград Нептуна заставит представителей знака больше сосредоточиться на своем внутреннем мире, не стоит забывать о реальной жизни и своем окружении. Этот июль принесет представителям знака Козерог хорошие новости относительно финансов. Есть все шансы получить наследство или большой подарок. В конце месяца стоит снова начинать работу с новыми силами. Ретроградная Венера наполнит Козерогов энтузиазмом и уверенностью в собственных силах. Стоит пробовать что-то новое, особенно такое, о чем раньше было страшно даже подумать.

Не стоит сосредотачиваться на своих старых неудачах. Эти мысли могут испортить настроение и разочароваться в своих действиях Поэтому лучше думать о будущем и не забывать отдыхать, ведь летом очень важно найти баланс между работой и личной жизнью.