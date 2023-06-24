Одразу 2 знакам зодіаку неймовірно пощастить в липні: перевірте, чи є ви в списку щасливчиків

Липень розпочнеться з переходу в ретроградний рух планети Нептун. Вона відповідає на духовність та мрії. Вже з 23 липня в ретроград перейде покровителька грошей та любові — Венера. Тож липень буде досить бурхливим місяцем та суттєво вплине на життя більшості знаків зодіаку.

Однак астрологам вже вдалося з’ясувати, що найбільше пощастить двом знакам зодіаку. Читайте далі, щоб дізнатися, чи є ви в списку щасливчиків.

Овен

Для представників знаку Овен липень буде загалом дуже успішним місяцем. Але особливі зрушення очікують Овнів на роботі. Вже найближчим часом представники знаку завершать важливий та складний проєкт Він і закриє черговий етап в кар’єрі. Ваше майбутнє сильно залежить від того, як ви впораєтеся з поворотним моментом. Варто залишатися в полі зору керівництва, адже саме начальник може оцінити ваші сильні сторони. Також важливо спостерігати за подіями, які оточують Овнів. Є всі шанси знайти неочікуване джерело доходу. Не варто боятися ризикувати, інакше є ризик втратити шанс на краще життя.

Козоріг

Попри те, що ретроград Нептуна змусить представників знаку більше зосередитися на своєму внутрішньому світі, не варто забувати про реальне життя та своє оточення. Цей липень принесе представникам знаку Козоріг добрі новини стосовно фінансів. Є всі шанси отримати спадок або великий подарунок. Наприкінці місяця варто знову починати роботу з новими силами. ретроградна Венера наповнить Козорогів ентузіазмом та впевненістю у власних силах. Варто пробувати щось нове, особливо таке, про за раніше було страшно навіть подумати.

Не варто зосереджуватися на своїм старих невдачах. Ці думки можуть зіпсувати настрій та розчаруватися у своїх діях Тож краще думати про майбутнє та не забувати відпочивати, адже влітку дуже важливо знайти баланс між роботою та особистим життям.