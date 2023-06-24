Мужчинам, которые подлежат мобилизации запретят трудоустраиваться на некоторые должности

Соответствующие изменения внесли в лицензионные условия производства охранной деятельности. Они вступили в силу 21 июня.

В Украине запретили лицам призывного возраста заниматься охранной деятельностью. Такое нововведение предусмотрено постановлением правительства от 18 апреля. Оно вступило в силу через два месяца с момента публикации, то есть два дня назад, 21 июня.

Этим документом предусмотрены и исключения. Согласно им несмотря на постановление охранниками могут быть мужчины, которые:

прошли службу в военном резерве или находятся в военном оперативном резерве территориального центра комплектования и социальной поддержки (воинской части);

не подлежат призыву по мобилизации по тем или иным причинам.

Поэтому без согласования территориального центра комплектования лицо не сможет устроиться охранником.

При приеме на работу кандидат в охранники должен будет предоставить копию соответствующего документа. Это может быть военный билет, контракт или просто справка из Территориального центра комплектования и социальной защиты (военного комиссариата).

Теперь лицензионные условия производства охранной деятельности дополнены соответствующими изменениями. Подробнее можно увидеть на тексте документа.

Напомним, что ранее сообщалось, что в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины будет усилена мобилизация. В планах призвать даже мужчин, снятых с учета по состоянию здоровья.

В то же время в Генштабе и Министерстве обороны Украины отмечают, что вручение повестки – вовсе не означает гарантированный билет на фронт. Мобилизованных пытаются распределить так, чтобы они были максимально эффективными.

Отметим, что мужчину, который вел телеграмм канал с повестками в Киеве лишили свободы на срок 5 лет условно и два года испытательного срока. Суд признал его виновным в препятствовании законной работы Вооруженных сил Украины. Мужчина в своем телеграмм канале писал о местонахождении военкоматов. Если за два года он выполнит возложенные судом обязанности, то его судимость погасят.