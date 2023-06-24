ПриватБанк пояснив, які купюри буде приймати в касах, а які ні

В касах банку наразі можна обміняти всі справжні купюри іноземної валюти незалежно від року випуску та номіналу без явних ознак пошкодження.

Державний ПриватБанк приймає для обміну всі справжні банкноти іноземної валюти, крім значно зношених чи з пошкодженнями. Це передбачено оновленим правилами національного банку, який скасував перелік ознак незначного зношення банкнот. Про це повідомили в пресцентрі ПриватБанку.

Тепер в касах банків приймають для купівлі та продажу такі банкноти:

без ознак підробки;

без значних пошкоджень;

банкноти незалежно від року випуску;

банкноти будь-якого номіналу.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, приймаються для обміну. Про це нагадали в банку.

Також в ПриватБанку вкотре підтвердили, що тепер відновили прийом доларів та євро в терміналах самообслуговування для поповнення рахунків, депозитів та обімну. Відповідні операції були призупинені ще наприкінці травня. Точні причини паузи в прийомі доларів та євро так і не озвучили.

Нагадаємо, що раніше клієнти ПриватБанку масово скаржилися на відмову приймати долари касирами без видимих на те причин. Трапляється, що в банку відмовляються приймати купюри, які кілька днів видали клієнту. Як тільки запрацюють термінали ПриватБанку ситуація повинна покращитися. Також йде мова про запровадження штрафів для обмінників, які умисно занижують курс долара чи євро для того, посилаючись на неіснуючі пошкодження чи зношеність банкнот.

Однак тепер термінали ПриватБанку знову працюють, тож обміняти валюту чи поповнити доларовий депозит тепер значно простіше. Нагадаємо, що ПриватБанк — це єдина фінансова установа в Україні, термінали якої приймають долари та євро. Як тільки вони припинили прийом доларів виникли черги та почалися дивні ситуації коли касири відмовлялися приймати валюту без видимих на те причин. Це спричинило чимало неприємностей для українців, однак в найближчій перспективі ситуація повинна врегулюватися.