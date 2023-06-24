Чоловікам, які підлягають мобілізації заборонять працевлаштовуватися на деякі посади

Відповідні зміни внесли до ліцензійних умов виробництва охоронної діяльності. Вони набрали чинності 21 червня.
В Україні заборонили особам призовного віку займатися охоронною діяльністю. Таке нововведення передбачено постановою уряду від 18 квітня. Воно набрало чинності через два місяці з моменту публікації, тобто два дні тому, 21 червня.
Цим документом передбачено і виключення. Згідно з ними попри постанову охоронцями можуть бути чоловіки, які:
- пройшли службу в воєнного резерву або перебувають в воєнному оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини);
- не підлягають призову під час мобілізації з тих чи інших причин.
Тож без погодження територіального центру комплектування особа не зможе влаштуватися охоронцем.
При прийомі на роботу кандидат в охоронці повинен буде надати копію відповідного документа. Це може бути воєнний білет, контракт або просто довідка з Територіального центру комплектування та соціального захисту (військового комісаріату).
Тепер ліцензійні умови виробництва охоронної діяльності доповнені відповідними змінами. Детальніше можна побачити на тексті документа.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у зв’язку з контрнаступом Збройних сил України буде посилена мобілізація. В планах призвати навіть чоловіків, знятих з обліку за станом здоров’я.
Водночас в Генштабі та Міністерстві оборони України наголошують, що вручення повістки — зовсім не означає гарантований квиток на фронт. Мобілізованих намагають розподілити так, щоб вони були максимально ефективними.
Зазначимо, що чоловіка, який вів телеграм канал з повістками в Києві позбавили волі на термін 5 років умовно та два роки випробувального строку. Суд визнав його винним в перешкоджанні законної роботи Збройних сил України. Чоловік у своєму телеграм каналі писав про місцезнаходження воєнкомів. Якщо за два роки він виконає покладені судом обов’язки, то його судимість погасять.
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