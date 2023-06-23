Популярный мобильный оператор интегрировался в Дія: что это значит

Теперь абоненты популярного мобильного оператора — Vodafone могут привязать свой номер телефона к паспорту без необходимости посещать официальные магазины Vodafone. Теперь уберечься от мошенников можно не выходя из дома.

Мобильный оператор Vodafone Украина интегрировался в портал государственных услуг Дія. Для пользователей это означает возможность зарегистрировать свой номер телефона удаленно по паспортным данным без необходимости посещать официальный магазин.

Такая регистрация позволит защититься от мошенников, которые с помощью номера телефона могут завладеть доступом к банковскому счету или социальным сетям. Об этом сообщили в пресс-центре компании Vodafone.

Для того чтобы привязать свой номер телефона к паспортным данным нужно будет загрузить приложение My Vodafone или войти в приложение, если оно уже установлено.

Далее нужно найти услугу Регистрация номера в разделе Быстрый доступ. Далее нужно нажать кнопку Зарегистрировать номер. Абонент автоматически будет перенаправлен в Действие, там нужно будет дать согласие на передачу копии цифрового документа и подтвердить регистрацию. После этого номер будет считаться зарегистрированным и привязанным к конкретному лицу, а значит — более защищенным.

Довольно часто мошенники восстанавливают номер лица как потерянный. Характерный признак этого — несколько звонков от неизвестных людей. Тогда мошенник обращается к оператору и сообщает о потерянном номере. Далее его просят назвать несколько последних номеров, с которыми разговаривал абонент. Они предоставляют номера, с которых умышленно звонили. Таким образом они могут завладеть вашим номером телефона и получить доступ к личному кабинету в банке и социальных сетях.

Также в ближайшее время в Дия будут доступны популярные услуги. Среди них растаможка авто, перерегистрация транспортных средств при покупке/продаже, доступ к документам об образовании, а также автоматическая смена места регистрации и возмещение утраченных вкладов в случае банкротства банка.