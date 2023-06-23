Популярний мобільний оператор інтегрувався в Дія: що це означає

Тепер абоненти популярного мобільного оператора — Vodafone можуть прив’язати свій номер телефону до паспорта без необхідності відвідувати офіційні магазини Vodafone. Тепер вберегтися від шахраїв можна не виходячи з дому.

Мобільний оператор Vodafone Україна інтегрувався в портал державних послуг Дія. Для користувачів це означає можливість зареєструвати сій номер телефону віддалено за паспортними даними без необхідності відвідувати офіційний магазин.

Така реєстрація дозволить захиститися від шахраїв, які за допомогою номера телефону можуть заволодіти доступом до банківського рахунку чи соціальних мереж. Про це повідомили в пресцентрі компанії Vodafone.

Для того, щоб прив’язати свій номер телефону до паспортних даних потрібно буде завантажити додаток My Vodafone або увійти в додаток, якщо він вже встановлений.

Далі потрібно знайти послугу Реєстрація номера в розділі Швидкий доступ. Далі потрібно натиснути кнопку Зареєструвати номер. Абонента автоматично буде перенаправлено в Дію, там потрібно буде дати згоду на передачу копії цифрового документа та підтвердити реєстрація. Після цього номер вважатиметься зареєстрованим та прив’язаним до конкретної особи, а значить — більш захищеним.

Досить часто шахраї відновляють номер особи як втрачений. Характерна ознака цього — кілька дзвінків від невідомих людей. Тоді шахрай звертається до оператора та повідомляє про втрачений номер. Далі його просять назвати кілька останніх номерів, з якими розмовляв абонент. Вони надають номери, з яких умисно дзвонили. Таким чином вони можуть заволодіти вашим номером телефону та отримати доступ до особистого кабінету в банку та соціальних мереж.

Також найближчим часом в Дія будуть доступні популярні послуги. Серед них розмитнення авто, перереєстрація транспортних засобів при покупці/продажу, доступ до документів про освіту, а також автоматична зміна місця реєстрації та відшкодування втрачених вкладів у випадку банкрутства банку.