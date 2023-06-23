Европейская страна активно переманивает из Польши украинских работников: условия намного лучше

В поисках лучших заработков украинцы частенько едут на работу за границу и среди лидирующих стран Польша. Там же можно трудоустроиться без знаний языка, без узкопрофильных специальностей. Полякам нужна рабочая сила, которую украинцы могут предложить. Но с каждым годом слышны все больше жалоб, что зарплаты в Польше стали ниже, условия иногда не совпадают с обещанными. А недобросовестные компании посредники, которые трудоустраивают людей и вовсе могут взять деньги и бросить работника на произвол судьбы. На фоне этих событий очень много украинцев начали ездить на заработки в Литву. Говорят, эта страна предлагает гораздо лучшие условия, а требования и количество свободных вакансий остаются на уровне с Польшей.

В Литве более высокие зарплаты и лучшие условия

По состоянию на 2023 год, средняя зарплата украинцев в Польше составляет 49 000 гривен, а минимальная – 32 000. В Литве это 67 и 34 тысяч соответственно. В этой стране большой дефицит кадров во многих специальностях. В частности, в гостиничном и ресторанном бизнесе, на производствах, стройках в оптовой и розничной торговле.

К примеру, повар в Литве может зарабатывать от 40 до 60 тысяч гривен в месяц, а его помощник примерно 34 тысячи. Люди, которые занимаются высадкой деревьев, могут зарабатывать за 68 тысяч гривен.

“Литовские работодатели поощряют украинцев к работе разными бонусами. Например, премиями, бесплатным питанием (одно- или двукратное). Литва также является одной из немногих стран ЕС, которая предоставляет жилье для работников бесплатно. Это позволяет украинцам значительно сэкономить на расходах”, – рассказывает Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации миграционной платформы EWL.

Сейчас в Литве очень много украинцев, и согласно социальным опросам, 34% из всех беженцев планируют оставаться жить и работать в этой стране. Также нет никаких проблем, если до этого вы жили в другом европейском государстве. Литва предоставит таким лицам временную защиту и все льготы, которые вместе с ним предусматриваются.

“В настоящее время даже те граждане Украины, которые в последний год находились в других странах ЕС и были под их защитой (например, в Чехии или Германии), могут без проблем получить временную защиту в Литве“, – рассказывает Мария Кузенко, руководитель отдела легализации Миграционная платформа EWL.