Європейська країна активно переманює з Польщі українських заробітчан: умови набагато кращі

В пошуках кращих заробітків українці частенько їдуть на роботу закордон, і серед лідируючих країн Польща. Саме там можна працевлаштуватися без знань мови, без вузькопрофільних спеціальностей. Полякам потрібно робоча сила, яку українці можуть запропонувати. Та з кожним роком чутно все більше скарг, що зарплати у Польщі стали нижчими, умови інколи не співпадають з обіцяними. А недобросовісні компанії посередники, які працевлаштовують людей й зовсім можуть взяти гроші й кинути заробітчанина напризволяще. На фоні цих подій, дуже багато українців почали їздити на заробітки в Литву. Кажуть ця країна пропонує набагато кращі умови, а вимоги й кількість вільних вакансій залишаються на рівні з Польщею.

В Литві вищі зарплати та кращі умови

Станом на 2023 рік, середня зарплата українців в Польщі становить 49 000 гривень, а мінімальна — 32 000. В Литві це 67 і 34 тисячі відповідно. В цій країні є великий дефіцит кадрів у багатьох спеціальностях. Зокрема в готельному та ресторанному бізнесі, на виробництвах, будівництвах у гуртовій та роздрібній торгівлі тощо.

Наприклад, кухар у Литві може заробляти від 40 до 60 тисяч гривень у місяць, а його помічник приблизно 34 тисячі. Люди, які займаються висадкою дерев можуть заробляти поза 68 тисяч гривень.

“Литовські роботодавці заохочують українців до роботи різними бонусами. Наприклад, преміями, безкоштовним харчуванням (одно- чи дворазове). Литва також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно заощадити на витратах“, – розповідає Марцін Колодзейчик, директор міжнародної рекрутації міграційної платформи EWL.

Наразі в Литві дуже багато українців, і згідно з соціальними опитуваннями, 34% з усіх біженців планують залишатися жити й працювати у цій країні. Також, немає ніяких проблем, якщо до цього ви жили в іншій європейській державі. Литва надасть таким особам тимчасовий захист, та всі пільги, які разом з ним передбачаються.

“Наразі навіть ті громадяни України, які в останній рік перебували в інших країнах ЄС і були під їх захистом (наприклад, у Чехії чи Німеччині), можуть без проблем отримати тимчасовий захист у Литві“, – розповідає Марія Кузенко, керівник відділу легалізації Міграційна платформа EWL.