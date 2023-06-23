Как платить за электроэнергию вдвое меньше: эксперты дали ценные рекомендации

Стоимость электроэнергии в Украине выросла, и будет расти. Сейчас среднестатистическая семья будет платить ежемесячно на 300-400 гривен больше. Зимой эти показатели, конечно, еще больше вырастут. Также это не финальное повышение тарифов. Рост решили сделать постепенным, чтобы не сильно тяготить кошельки населения. В связи с этим очень много украинцев задумались над экономией. Те, у кого есть такая возможность, переходят на альтернативные источники энергии, например, солнечные батареи. Но это недешевое удовольствие, доступное далеко не всем. Более реалистичный способ уменьшить цифры в платежках – купить двухзонный счетчик.

Как экономить с помощью двухзонного счетчика?

Это устройство стоит около трех тысяч гривен и позволяет изрядно уменьшить суммы в платежках. Чтобы подключить его, обратитесь к поставщику электроэнергии. С помощью двухзонного счетчика можно с 23:00 до 07:00 пользоваться электроэнергией по тарифу 1,32 грн. за 1 кВт. Днем тариф стандартный. То есть, чтобы сэкономить, можно ночью включать посудомойку, стиральную машинку и другие энергозатратные приборы.

Как еще можно сэкономить?

Чтобы сэкономить на электроэнергии, нужно придерживаться несложных рекомендаций.

Выбирайте технику класса А. Например, холодильники с такой маркировкой потребляют на 30-50% электроэнергии меньше обычных. Замените все лампочки на энергоэффективные. До недавнего времени в Украине это можно было сделать бесплатно, отдав взамен свои старые лампочки. Особенно это уместно для многоквартирных домов, где освещение есть еще в подъездах, на лестничных клетках и т.д. Не оставляйте ничего в розетках. Зарядные устройства, компьютеры в спящем режиме и т.д. Все это хоть и в незначительных количествах, но все же потребляет энергию.

“Простые бытовые вещи часто сохраняют значительное количество газа и электроэнергии. К примеру, холодильник должен располагаться подальше от плиты, нагревателя, колонки или бойлера, батареи и прямых солнечных лучей, а современные устройства для приготовления пищи, например мультиварки, позволяют готовить 2-3 блюда одновременно, что хранит как газ, так и электроэнергию“, – пишет на сайте Госагентства.