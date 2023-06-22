Украинцам по квартирам ходят “фейковые” проверки счетчиков: как отличить преступника

Недавно стало известно, что в Украине возобновят проверки счетчиков. Однако проверку могут проводить исключительно сертифицированные организации из списка, утвержденного Министерством экономики.

Коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” сообщило о массовом распространении фейковой рекламы в интернете и на досках объявлений об услугах по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения от имени “Киевтеплоэнерго”.

Поэтому украинцев предупреждают о необходимости тщательно проверять сертификаты компаний, предлагающих подобные услуги, потому что по закону это могут делать только сертифицированные организации из списка, который согласовало Министерство экономики. Ознакомиться с этим списком можно по ссылке.

Абоненты могут самостоятельно выбрать компанию или воспользоваться сайтом “Центра коммунального сервиса”, после чего предоставить соответствующие документы через центр обслуживания.

В самом “Киевтеплоэнерго” сообщают, что они не предоставляют услуги по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через любые сторонние организации.

Поэтому в коммунальном предприятии настойчиво советуют украинцам быть внимательными. Если клиенты сталкиваются с информационными манипуляциями, то для защиты собственных прав следует обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины и органы защиты прав потребителей.

Напомним, что недавно Кабинет Министров Украины вернул обязательные поверки счетчиков во время действия военного положения. При этом все расходы, которые связаны с проведением поверки счетчика обязаны покрывать облгазы, а не потребители. То есть для потребителей поверка счетчика является бесплатной.

В случае выявления несанкционированного вмешательства в работу счетчика украинцев ожидают огромные штрафы, иногда в размере нескольких десятков тысяч гривен.

Отметим, что это постановление было согласовано еще 7 апреля, но заработало все почти через два месяца, только 4 июня. Это решение распространяется на всю территорию Украины. Исключением являются временно оккупированные территории Украины и территории, где сейчас ведутся активные боевые действия.