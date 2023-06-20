ПриватБанк выдает банкноты, которые потом не хотят принимать: объяснение учреждения

В последнее время скандал вокруг того, что обменники и банки не принимают валюту, только разворачивается. Все больше подобных случаев происходит абсолютно в каждом городе Украины. И еще бы ничего, если бы отказ был аргументирован, или банкноты имели следы сильного износа или повреждения. Но иногда бывают ситуации, когда банк отказывает без каких-либо явных для этого причин. Подобным поделились пользователи на сайте Минфина.

Одна из таких историй случилась в столице

Комментарий написала женщина, которая хотела обменять в отделении Приватбанка несколько долларовых купюр, часть из которых была просто забракована.

“Обслуживаемся в отделении Приватбанка по адресу: ул. Милославская, 43, Киев. В прошлом году в этом отделении получили доллары. Недавно была необходимость пополнить счет. Из 45 купюр 7 не приняли. Никаких признаков износа, описанных в постановлении НБУ, эти купюры не имели. Попросили предоставить устное или письменное разъяснение, что не так с этими купюрами. Кассир отказалась предоставить разъяснение”, — пишет пользователь.

Далее в комментарии говорится, что клиентка обращалась за разъяснением к руководству отделения, но не получила никакого объяснения и доллары конечно же никто не принял. На горячей линии женщине объяснили, что они не могут помочь в данном вопросе и что это исключительно в компетенции кассира, принимать или не принимать купюры.

“При таком отношении к населению и нарушении прав людей, кто и не хотел уезжать из страны, может пересмотреть свое мнение. Тогда кто будет работать и обеспечивать те же банки, лиц пенсионного возраста?”, — подытожила потерпевшая.

Ответ банка ясности в ситуацию не внес

“Поздравляем. Нам очень обидно из-за того, что вы получили негативный опыт при обращении в отделение Банка. Уже обращаемся к вам в личные сообщения, чтобы уточнить ваш контактный номер телефона и детали ситуации”, — написали представители учреждения к данному комментарию.