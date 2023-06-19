Дешевле 100 гривен в месяц: популярный мобильный оператор запускает очень выгодный тариф

Теперь украинцы смогут подключить тарифный план со скидкой 50%. Vodafone запустил акцию, которая позволяет клиентам платить вдвое меньше. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Украинские операторы мобильной связи постоянно соревнуются между собой за своих абонентов и предлагают немало интересных акций и выгодных предложений. Очередное предложение от “красного” оператора предлагает акционные тарифы для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей которые все еще не пользуются корпоративной связью от компании Vodafone.

Вместе с тем, принять участие в акции могут и те мобильные номера, которые переходят с подписки на контрактную форму обслуживания в качестве нового корпоративного абонента.

В соответствии с условиями этой акции абоненты получат возможность пользоваться скидкой в течение года с момента подключения тарифного плана. Все условия обслуживания в тарифных планах Vodafone Red Business останутся без каких-либо изменений.

Отмечается, что акция будет действовать с 1 января 2023 года до 30 июня 2023 года включительно. Нужно отметить, что стоимость тарифа со скидкой стартует от 65 гривен в месяц или 780 гривен за год пользования.

Новый тариф предусматривает следующие возможности:

5+5 Гб Интернета;

полный безлимит в сети Vodafone;

100 минут для звонков на номера других операторов;

100 смс сообщений.

Кроме выше перечисленных возможностей, также стоит упомянуть онлайн PASS. Он предусматривает безлимитный трафик на самой высокой скорости на пользование популярными мессенджерами – Viber, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраинская школа онлайн, Coursera, Duolingo, а также на осуществление аудио и видеозвонков в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype для бизнеса, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

В общем, это достаточно выгодное предложение, особенно с учетом акционной цены. Поэтому мы рекомендуем обязательно попробовать этот тариф. О том, как подключить тариф можно узнать на официальном сайте Vodafone.