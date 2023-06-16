Начинаются сложные времена: астрологи назвали 3 знака зодиака, которых ждут неприятности

Астрологи уверяют, что июнь будет относительно благоприятным для всех знаков зодиака. Это связано с тем, что Венера перешла в знак Льва и порадовала все знаки благословением. Однако трем знакам зодиака повезло не так сильно, как другим.

Астрологи составили прогноз для трех знаков зодиака, которым стоит проявить осторожность.

Овен

Упрямство Овнов в ближайшее время может сыграть с ними злую шутку. Любое проявление упрямства может обернуться против представителя знака. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, стоит идти на компромисс с людьми из собственного окружения, в том числе с близкими. Иначе придется потратить немало времени и ресурсов для того, чтобы исправить ситуацию.

Близнецы

Под угрозой окажется личная жизнь. Близнецы рискуют стать участником любовного треугольника. Но это не значит, что вам нужно не доверять своему партнеру, но сигналы от интуиции лучше не игнорировать. Стоит держать себя в руках и не поддаваться влиянию собственных эмоций. Есть большие шансы наладить ситуацию без значительных потерь

Стрелец

Чрезмерность, которой так гордятся Стрельцы, может привести к существенным неприятностям. И это несмотря на то, что эта черта обычно приносит только пользу. Из-за нее есть риск потерять понимание с другими людьми, в том числе с коллегами. Стрельцам стоит привести в порядок собственную самооценку и не пытаться вступить в конфликт с окружающими, ведь это закончится провалом. В ближайшее время лучше следить за собственным языком и обдумывать каждый свой шаг.

В общем, представителям этих трех знаков зодиака лучше внимательнее относиться к своим действиям и словам, ведь это может привести к конфликтам и недоразумениям с близкими людьми. Допустив ошибку будет крайне сложно исправить ситуацию и наладить отношения. Стоит анализировать все свои поступки и действовать по зову разума, а не сердца.