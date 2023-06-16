На Землю надвигается длительная и критически мощная магнитная буря: названы даты

Июнь пока обходился без чрезвычайно мощных магнитных бурь. Незначительные геомагнитные колебания происходили в начале месяца. Но на днях все сильно изменится. В частности, уже сегодня 17 июня метеозависимые могут испытывать незначительный дискомфорт. Ухудшение самочувствия будет только у тех, кто очень чувствует любые метео изменения. А вот с 18 по 20 июня потрясения почувствуют абсолютно все. В эти дни Землю накроет мощнейшая магнитная буря индексом в 5 баллов. Это самая мощная буря не только в июне, но и за последние несколько месяцев. Ее пик придется на 19 число, и только 20-го после обеда она будет идти на убыль.

Какие симптомы может провоцировать магнитная бурю?

В наибольшей зоне риска пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими недугами, высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этим категориям населения следует быть очень осторожными, ведь кроме всеобщего недомогания могут обостриться все их проблемы со здоровьем.

Что касается остальных, то большинство людей будут испытывать головную боль, головокружение, апатию, отсутствие аппетита, бессонницу, усталость или наоборот чрезмерное возбуждение. Раздражительность, плаксивость и другой не менее неприятный спектр эмоций.

Ученые утверждают, что согласно многочисленным исследованиям именно в период сильных магнитных бурь в больницы начинают активнее обращаться люди с плохим самочувствием. Среди них нередко и те, у кого подозрение на инсульт, или даже инфаркт.

Как помочь себе?

Как-то защититься от воздействия магнитной бури невозможно. Но можно немного помочь организму и уменьшить его влияние. Врачи советуют не нервничать, не поддаваться стрессу, снять с себя энерго затратные задачи и перенести их на другой день. Больше гулять на открытом воздухе. Отдыхать, спать не менее 8 часов в сутки. Также советуют пить много воды и минимизировать кофе, и тем более алкоголь.