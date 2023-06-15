ПриватБанк выдает денежные купюры, которые потом не хотят принимать

Клиенты ПриватБанка массово жалуются на то, что в кассе государственного банка отказываются принимать часть валюты. При этом в кассах иногда не берут ту самую наличность, которую ранее выдавали клиентам.

Об этом свидетельствуют отзывы клиентов, опубликованные на специализированном форуме Минфин. Клиенты пишут, что банк не принимает банкноты 1996 года выпуска, а также все банкноты с даже малейшими пятнами или другими повреждениями.

В одном из отзывов говорится, что визуально купюры в хорошем состоянии. Основная причина отказа – доллары выпущены в 1996 году. Ранее в НБУ отмечали, что банки не имеют права самостоятельно устанавливать требования к банкнотам, ведь это делают центробанки, которые их выпускают. И доллары 1996 года действительны во всем мире.

В ответ ПриватБанк заявил, что купюры 1996 года действительны. А причина отказа принимать валюту назвали износ банкноты. Банкноты, выпущенные 1996 года, есть в обращении в Украине. Однако ПриватБанк не предоставляет услугу инкассо банкнот (монет), поэтому значительный износ банкноты иностранной валюты (старые, обгоревшие, порванные со штампами или проколами) не принимаются в кассе банка.

Еще одна клиентка ПриватБанка утверждает, что в банке ей выдали банкноту, которую потом сами же отказались принимать. Речь идет о банкноте 1996 года выпуска. Ее также отказались принимать в обменнике, ссылаясь на нарушение лицензионной деятельности.

Национальный банк описал случаи, когда банки имеют право отказать в приеме купюры. При этом банки или обменники должны принимать купюры, если те имеют незначительные повреждения, надрывы, надписи до 200 квадратных мм, до трех пятен по 5 мм, до трех надрезов по 3 мм каждый и отверстия до четырех штук диаметром 1 мм.

Также ранее в Национальном банке Украины сообщали, что нужно жаловаться на банки и обменники, которые отказываются принимать валюту, если она имеет незначительные повреждения, перечисленные выше.