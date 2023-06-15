ПриватБанк видає грошові купюри, які потім не хочуть приймати

Клієнти ПриватБанку масово скаржаться на те, що в касі державного банку відмовляються приймати частину валюту. При цьому в касах іноді не беруть ту саму готівку, яку раніше видавали клієнтам.

Про це свідчать відгуки клієнтів, опублікувати на спеціалізованому форумі Мінфін. Клієнти пишуть, що банк не приймає банкноти 1996 року випуску, а також всі банкноти з навіть найменшими плямами чи іншими пошкодженнями.

В одному з відгуків говориться, що візуально купюри в доброму стані. Основна причина відмови — долари випущені в 1996 році. Раніше в НБУ зазначали, що банки не мають права самостійно встановлювати вимоги до банкнот, адже це роблять центробанки, які їх випускають. І долари 1996 року дійсні у всьому світі.

У відповідь ПриватБанк заявив, що купюри 1996 року дійсні. А причина відмови приймати валюту назвали зношення банкноти. Банкноти, випущені 1996 року, є в обігу в Україні. Однак ПриватБанк не надає послугу інкассо банкнот (монет), тому значне зношення банкноти іноземної валюти (старі, обгорілі, порвані зі штампами чи проколами) не приймаються в касі банку.

Ще одна клієнтка ПриватБанку стверджує, що в банку їй видали банкноту, яку потім самі ж відмовилися приймати. Мова йде про банкноту 1996 року випуску. Її також відмовилися приймати в обміннику, посилаючись на порушення ліцензійної діяльності.

Національний банк описав випадки, коли банки мають право відмовити в прийомі купюри. При цьому банки чи обмінники повинні приймати купюри, якщо ті мають незначні пошкодження, надриви, написи до 200 квадратних мм, до трьох плям по 5 мм, до трьох надрізів по 3 мм кожен та отвори до чотирьох штук діаметром 1 мм.

Також раніше в Національному банку України повідомляли, що потрібно скаржитися на банки та обмінники, які відмовляються приймати валюту, якщо вона має незначні пошкодження, перелічені вище.