В Украине зафиксировали летающих клещей: эксперты рассказали об угрозе, которую они несут

Лето – это всегда период активности клещей, которые могут заразить человека тяжелыми недугами. Но кроме обычных насекомых, живущих на деревьях, в Украине активизировались еще и летающие клещи. Они отличаются от обычных по внешнему виду и степени опасности, которую несут. Они более опасны от обычных, ведь переносят гораздо больше болезней. В частности, могут заразить инфекционным заболеванием анаплазмоз. Это заболевание собрало в кучу всю возможную симптоматику: повышенную температуру, понос, рвоту, кашель, боли в суставах, а также увеличение некоторых внутренних органов. В худших случаях все может окончиться сепсисом. Относительно болезни Лайма, ученые не могут однозначно утверждать, что летающие клещи ее переносят.

Что нужно знать об этих насекомых?

Летающие клещи называются лосиными. Это крошечные насекомые коричневого цвета с хитиновой оболочкой на теле. Лосиный клещ гораздо реже кусает людей по сравнению с обычным. Даже если он сел на голый участок тела, то не факт, что укусит. Может просто улететь дальше. Этот клещ больше охотится за животными как дикими, так и домашними.

Если клещ все же укусил человека, то первое что он почувствует – боль и зуд в области укуса. След от него может сохраняться в течение трех недель.

Летающий клещ, как и обычный, чаще всего встречается в лесистой местности и зарослях. То есть потенциальная угроза есть повсюду, где растет много деревьев и кустов: парки, леса и т.д. Эксперты советуют всем, кто отдыхает или находится на природе, обязательно закрывать голые участки тела и пользоваться специальными спреями от насекомых.

Что делать если летающий клещ укусил?

Место укуса нужно обработать перекисью водорода, а если будет отек, то антигистаминной мазью. Нельзя чесать, ведь так вы поспособствуете развитию бактериальной инфекции. Если через несколько дней отек не спадет, а место укуса будет больше беспокоить нужно немедленно обратиться к врачу.