Украинские туристы больше не смогут рассчитываться наличными в Египте

Главные туристические объекты Египта отказываются принимать наличные. Теперь билеты на большинство экскурсий можно будет приобрести лишь с помощью банковской карты, а в ближайшее время наличную оплату вовсе запретят на все туристических объектах.

Эту новость сообщило министерство туризма Египта. Уже с июня наличные перестали принимать:

на пирамидах Гизы;

в Египетском музее в Тахрире;

в Цитадели Салах ад-Дин;

Нубийском музее;

бесконечном обелиске и храмах в Асуане;

на всех объектах в Асковане.

Наличный расчет за билеты в это музеи и археологические места будет остановлен. Расчет полностью переходит на безналичный.

Платить наличными можно лишь школьным экскурсиям и то лишь временно. В ближайшее время завершится запуск электронного портала, который позволит школьникам заранее бронировать школьные поездки и оплачивать их с помощью банковской карты.

Такое решение в министерстве объяснили цифровой трансформацией туристической сферы, эксперимент по оплате билетов исключительно картами проходил с февраля в храмах Асуаны.

Тесты показали достаточно хорошие результаты, то все туристические объекты в Асуане перешли на платежи банковскими карточками. Теперь такую практику внедряют во всех регионах Египта.

Переход очередной группы туристических объектов страны на безналичный расчет ожидается уже в середине июня. Платежная система со всеми типами банковских карточек будет постепенно внедряться как единая для покупки билетов на посещение всех музеев и археологических памятников по всей стране. Это подчеркнули в египетском министерстве культуры.

В общем это замечательная инициатива, ведь мир движется вперед, к тому же такой способ гораздо более удобен для самих туристов, ведь не нужно искать где можно обменять деньги на наличные или банкомат, что снять средства.

Напомним что российские туристы регулярно жалуются на грубое отношение к себе в египетских отелях. Это своеобразное возмездие за их бездействие в то время, как армия страны-оккупанта наносит ужасный вред украинскому народу.