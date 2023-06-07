Адвокати пояснили за які перекази банки заблокують рахунок, а податкова оштрафує

Українців постійно лякають фінансовим моніторингом, що, мовляв навіть якщо переказ з картки на картку становить більше ніж 5000 гривень — це причина для банку заблокувати рахунок. Начебто таким чином фінансові установи мають сприяти виведенню бізнесу з тіні. Мовляв, в Україні дуже великий відсоток самозайнятих, які на регулярній основі займаються певним видом діяльності, отримують стабільний дохід, але не оподатковують його. Адвокати трішки пояснили, хто дійсно може потрапити під перевірки Податкової служби, та кому направду варто хвилюватися.

Заблокувати рахунки можуть лиш у двох випадках

Адвокат Дмитро Тарановський зауважив, що банки можуть заблокувати рахунок якщо сума переказу перевищує 400 тисяч гривень, або її дроблять на кілька частин.

“Закон «Про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом» давно діє. Справді, банк може заблокувати платіж, якщо його сума перевищує 400 тисяч гривень. Або в іншому випадку — якщо це є сумнівною інформацією, коли сума розбивається на кілька частин та здійснюються платежі. Найчастіше такі операції проводять державні банки», — каже юрист.

Щодо Податкової служби, то вона має право вас потурбувати також у доволі конкретних випадках.

«Для того, щоб розкрити інформацію для податкової, щоб вона вас оштрафувала, потрібне кримінальне провадження. І сума неоплаченого податку має становити більш ніж 4 мільйони гривень», — наголосив Тарнавський.

Тобто все не так страшно, однак і сильно розслаблятися не потрібно. Блокування можуть трапитися й з інших причин. На сайті Мінфіну українці часто скаржаться, що банки блокують їхні рахунки начебто за спонсорування тероризму, або при підозрі, що до картки отримали доступ шахраї, хоча картка була в користуванні лише у її власника.

Також заблокувати рахунок можуть за несплачені штрафи, аліменти й навіть комуналку. Подібне повноваження виконавці отримали у травні 2023 року. І якщо раніше блокування відбувалося якщо сума боргу перевищувала 100 000 гривень, то зараз підставою можуть стати навіть 100 гривень.