Головні туристичні об’єкти Єгипту відмовляються приймати готівки. Тепер квитки на більшість екскурсів можна буде придбати лише за допомогою банківської картки, а найближчим часом готівкову оплату зовсім заборонять на всі туристичних об’єктах.

Цю новину повідомило міністерство туризму Єгипту. Вже з червня готівку перестали приймати:

на пірамідах Гізи;

в Єгипетському музеї в Тахрірі;

в Цитаделі Салах ад-Дін;

Нубійському музеї;

нескінченному обелічку і храмах в Асуані;

на всіх об’єктах в Асковані.

Готівковий розрахунок за квитки в це музеї та археологічні місця буде зупинений. Розрахунок повністю переходить на безготівковий.

Платити готівкою можна лише шкільним екскурсіям і то лише тимчасово. Найближчим часом завершиться запуск електронного порталу, який дозволить школярам заздалегідь бронювати шкільні поїздки та оплачувати їх за допомогою банківської картки.

Таке рішення в міністерстві пояснили цифровою трансформацією туристичної сфери. експеримент з оплати квитків виключно картами проходив з лютого в храмах Асуани.

Тести показали досить хороші результати, то всі туристичні об’єкти в Асуані перейшли на платежі банківськими картками. Тепер таку практику впроваджують у всіх регіонах Єгипту.

Перехід чергової групи туристичних об’єктів країни на безготівковий розрахунок очікується вже в середині червня. Платіжна система зі всіма типами банківських карток буде поступово впроваджуватися як єдина для покупки квитків на відвідування всіх музеїв та археологічних пам’яток по всій країні. На цьому наголосили в єгипетському міністерстві культури.

Загалом це чудова ініціатива, адже світ рухається вперед, до того ж такий спосіб набагато більш зручний для самих туристів, адже не потрібно шукати де можна обміняти гроші на готівку. чи банкомат, що зняти кошти.

Нагадаємо що російські туристи регулярно скаржаться на грубе ставлення до себе в єгипетських готелях. Це своєрідна відплата за їхню бездіяльність в той час, як армія країни-окупанта завдає жахливої шкоди українському народу.