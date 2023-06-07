ФОПы могут получить выплаты от государства: на какую сумму можно претендовать

Сумма выплаты будет рассчитываться в индивидуальном порядке, исходя из дохода физического лица предпринимателя и его страхового стажа.

В пенсионном фонде Украины рассказали гражданам, которые зарегистрированы как ФЛП, объяснили об особенностях выплаты больничных.

Таким образом право на выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности имеют застрахованные лица, в том числе ФЛП, которые платят При этом ФЛП должен уплатить взносы в сроки и в размере предусмотренными законодательством. При этом они не могут быть меньше установленного размера, в 2023 году – это 1474 гривны.

Сумма выплаты в таком случае рассчитываются относительно дохода ФЛП с которого уплачены взносы и зависит от его страхового стажа. Система налогообложения, которую выбрал предприниматель, не играет никакой роли. Оплата больничного производится органами Пенсионного фонда, но в случае болезни ФЛП за счет фонда оплачиваются больничные только с шестого дня нетрудоспособности.

Если лист нетрудоспособности выдан в связи с уходом за больным ребенком, то он оплачивается ПФУ с первого дня болезни ребенка, но не более 14 дней. Если ребенок до 14 лет находится в стационаре, то больничные выплачивают за все время пребывания лица в стационаре вместе с ребенком.

Выплаты назначают на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности, а в соответствующем электронном реестре должен быть сформирован больничный. При этом в графе “место работы” должно быть указано, что он выдан ФЛП и указать фамилию.

Основанием для финансирования выплат является оформление через веб-портал электронных услуг ПФУ заявление-расчет, которое содержит информацию о начислении сумм страховых выплат по видам, включая наемных работников. Фонд осуществляет выплаты на отдельный счет, открытый в Ощадбанке для начисления страховых средств в течение трех рабочих дней с момента получения заявления.

Также подать заявление можно лично в бумажном виде в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины