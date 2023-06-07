ФОПи можуть отримати виплати від держави: на яку суму можна претендувати

Сума виплати буде розраховуватися в індивідуальному порядку, виходячи із доходу фізичної особи підприємця та її страхового стажу.

В пенсійному фонді Україні розповіли громадянам, які зареєстровані як ФОП, пояснили про особливості виплати лікарняних.

Таким чином право на виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи, в тому числі ФОПи, що сплачують При цьому ФОП має сплатити внески в терміни та у розмірі передбаченими законодавством. При цьому вони не можуть бути менше встановленого розміру, у 2023 році — це 1474 гривні.

Сума виплати в такому разі розраховуються відносно доходу ФОП з якого сплачено внески та залежить від його страхового стажу. Система оподаткування, яку обрав підприємець, не грає жодної ролі. Оплата лікарняного проводиться органами Пенсійного фонду, але в випадку хвороби ФОПу коштом фонду оплачуються лікарняні лише з шостого дня непрацездатності.

Якщо лист непрацездатності виданий у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, то він оплачується ПФУ з першого дня хвороби дитини, але не більше 14 днів. Якщо дитина до 14 років перебуває в стаціонарі, то лікарняні виплачують за весь час перебування особи в стаціонарі разом з дитиною.

Виплати призначають на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а в відповідному електронному реєстрі має бути сформований лікарняний. При цьому в графі “місце роботи” ма бути вказано, що він виданий ФОП та вказати прізвище.

Підставою для фінансування виплат є оформлення через веб-портал електронних послуг ПФУ заява-розрахунок, яка містить інформацію про нарахування сум страхових виплат за видами, включно за найманих працівників. Фонд здійснює виплати на окремий рахунок, відкритий в Ощадбанку для нарахування страхових коштів протягом трьох робочих днів з моменту отримання заяви.

Також подати заяву можна особистому в паперовому вигляді в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України