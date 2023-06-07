З чого насправді роблять рибні консерви в Україні та як купити якісну консервовану рибу

В Україні виробники консервів часто в банки з сардинами кладуть оселедець, а балтійські шпроти роблять з хамси. В кільку ж кладуть тюльку, анчоуси чи взагалі відходи виробництва. І це ще не найгірше, що можуть підсунути покупцям під виглядом дорогих консервів.

Розповідаємо, з чого насправді роблять рибні консерви в України та як відрізнити якісний продукт.

Доктор біологічних наук Леонід Воробей розповів, що покупці можуть самостійно розпізнати, яку саме рибу поклали в банку.

У випадку з сардинами, то слід розуміти що це досить дрібна рибка. Якщо в банці з написом Сардини є товсті шматки риби, то насправді це оселедець. Кільку зазвичай замінюють будь-якою дрібною рибою — анчоуси, хамса, тюлька і так далі.

Але це найменша з проблем. Насправді рибні консерви часто настільки поганої якості, що їх не їдять навіть тварини, причому вартість їх вище середнього.

Для прикладу, в кільці трапляється лучка в великій кількості. Тобто виробник додає не лише дрібну невідому рибу, але і відходи виробництва. А навіщо витрачати кошти на їх утилізацію…

В сардинах все частіше замість олії додають воду, а замість шматків риби, щось схоже на рибний фарш. І це стосується досить відомих і популярних виробників. Водночас вартість рибних консервів не можна назвати доступною, для прикладу, баночка сардин коштує близько ста гривень.

Як перевірити якість консерв

Ми радимо зовсім відмовитися від покупки рибних консерв, якщо ж дуже хочеться, краще обрати продукцію відомих європейських брендів. Загалом при покупці слід звернути увагу на наступне:

дату виготовлення та терміни придатності;

зовнішній вигляд банки, вона повинна бути рівною без подряпин, вм’ятин чи пошкоджень;

вміст банки повинен мати приємний аромат та нормальну консистенцію, зімни кольору чи запаху говорять про низьку якість;

на етикетці повинна бути вся інформація про склад та умови зберігання;

перед покупкою потрусіть банку, якщо вона звучить наче пуста, то це свідчить про порушення умов зберігання, таку краще не купувати.