Национализированный украинский банк хочет приобрести кипрская компания: детали

Документы на покупку банка предоставила кипрская компания, которая является владельцем банка Plus Bank SA, что связывают с польским миллиардером.

Национальный банк Украины получил предложение на покупку Сенс Банка (бывшего Альфа-банка). НБУ был предоставлен пакет документов на получение значительного участия, однако он был не полным.

Пока это единственная попытка согласовать с регулятором изменение структуры собственников банка с начала полномасштабной войны. Это без учета операции по увеличению доли российским бизнесменом Андреем Косоговым весной 2022 года.

В Национальном банке Украины отмечают, что предоставленные потенциальным покупателем документы имеют значительное несоответствие законодательству Украины и положению о лицензировании банков. Также в НБУ добавляют, что они пока не приняли никаких решений относительно покупки доли в банке.

Есть информация, что документы предоставила кипрская компания Karswell Ltd. Она заявила о намерении приобрести 75,6% акций Сенс Банка. Известно, что эта компания является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, который связывают с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

В то же время чиновники из Национального банка Украины заявляют, что получение части документов на продажу доли Сенс Банка никоим образом не повлияет на ситуацию с будущей национализацией бывшего Альфа Банка.

Напомним, что парламент 29 мая согласовал в повторном втором чтении законопроект №9107-1 относительно совершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях введенного военного положения.

Если говорить об экономической ситуации в Украине в целом, то она достаточно контролируемая, даже несмотря на значительный дефицит в государственном бюджете Украины. Пока наши международные партнеры и МВФ предоставляют средства, а Вооруженные силы продолжают защищать нашу землю, ситуация будет оставаться стабильной. Поэтому это достаточно положительно отражается на курсе валют. По состоянию на июнь прогнозируется на уровне около 27 гривен за один доллар.