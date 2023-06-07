Великий український банк хоче придбати кіпрська компанія: деталі

Документи на покупку банку надала кіпрська компанія, яка є власником банку Plus Bank SA, що пов’язують з польським мільярдером.

Національний банк України отримав пропозицію на покупку Сенс Банку (колишнього Альфа-банку). НБУ було надано пакет документів на отримання значної участі, однак він був не повним.

Поки це єдина спроба погодити з регулятором зміну структури власників банку від початку повномасштабної війни. Це без врахування операції зі збільшення частки російським бізнесменом Андрієм Косоговим навесні 2022 року.

В Національному банку України зазначають, що надані потенційним покупцем документів мають значну невідповідність законодавству України та положення про ліцензування банків. Також в НБУ додають, що вони наразі не прийняли жодних рішень відносно покупки частки в банку.

Є інформація, що документи надала кіпрська компанія Karswell Ltd. Вона заявила про намір придбати 75,6% акцій Сенс Банку. Відомо, що ця компанія є номінальним власником 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, який пов’язують з польським мільярдером Зігмунтом Соложом.

Водночас чиновники з Національного банку України заявляють, що отримання частини документів на продаж частки Сенс Банку жодним чином не вплине на ситуацію з майбутньою націоналізацією колишнього Альфа Банку.

Нагадаємо, що парламент 29 травня погодив в повторному другому читанні законопроєкт №9107-1 відносно вдосконалення процедури виводу з ринку банку в умовах запровадженого воєнного стану.

Якщо говорити про економічну ситуація в Україні загалом, то вона досить контрольована. навіть попри значний дефіцит в державному бюджеті України. Поки наші міжнародні партнери та МВФ надають кошти, а Збройні сили продовжують боронити нашу землю, ситуація залишатиметься стабільною. Тож це досить позитивно відображається на курсі валют. Станом на червень прогнозується на рівні близько 27 гривень за один долар.