Как интернет-магазины заставляют платить больше: 4 распространенные схемы

Украинские интернет-магазины часто заставляют покупателей платить больше за свои товары с помощью различных хитрых методов. Мы собрали самые распространенные схемы, которые стоит принимать во внимание, чтобы не попасться на крючок хитрых продавцов.

Поэтому рассказываем о четырех распространенных способах интернет-магазинов, которые заставляют покупать больше или платить больше за товары и как этого избежать.

Увеличение цен на товары перед скидкой

Это довольно популярный способ среди интернет-магазинов, которые часто предлагают распродажи и скидки. Цена товара может быть умышленно увеличена перед скидкой, чтобы скидка выглядела гораздо более привлекательной. Поэтому в результате продавец получу ту же сумму, а покупатель останется довольным, но обманутым.

Скрытые платежи

Недобросовестные магазины любят добавлять скрытые платежи в конечную стоимость товара. Это может быть налог, доставка или обработку заказа. Поэтому окончательная стоимость товара может оказаться выше, чем ожидалось.

Применение психологических техник

Часто интернет-магазины манипулируют сознание покупателей, используя специальные техники, которые заставляют покупать больше. Например, продавцы могут использовать термины “эксклюзивный” или “количество ограничено”, а также создавать впечатление того, что товар очень ценный и его охотно покупают, а значит высокая цена оправдана. В таком случае стоит подумать, действительно ли тот или иной товар настолько вам необходим.

Использование персональных предложений

Обычно интернет-магазины собирают данные о покупателе, особенно, если он регулярно делает покупки. В таком случае продавцы используют данные лица, которые заставляют его платить больше за товар. Например, магазин знает, что покупатель ищет тот или иной товар, поэтому они делают предложение не только на этот товар, но и на дополнительные товары, которые кажутся мелочами и стоят недорого. Таким образом они значительно повышают стоимость покупки.

Поэтому стоит внимательно относиться ко всем предложениям и анализировать целесообразность той или иной покупки, если вы не хотите потратить лишние средства.