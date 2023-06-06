Дожди или аномальная жара: синоптики дали неутишительный прогноз на лето 2023

Лето началось во многих регионах довольно жарко, а также засушливо. Сильную засуху уже ощущают жители западных областей Украины. Не часто дождь и на юге и в центре. Из-за такой погоды сильно страдает будущий урожай. Однако синоптик Владимир Деркач говорит, что это только начало. В этом году лето покажется аномально жарким и засушливым. Дожди вскоре пройдут по Украине, но их будет совсем мало. В июне будет наблюдаться комфортная температура воздуха в пределах 22-25 градусов, а вот в последнюю декаду все изменится.

Аномальная жара начнется в конце июня

Деркач и другие его коллеги утверждают, что в этом году лето будет действительно жарким. Аномальная жара начнется уже в конце июня. Ее пик можно будет наблюдать в середине июля. Август также отметится многими жаркими днями. Все это будет сопровождаться отсутствием дождя, или же редкими, но очень мощными грозами. Такая погода чрезвычайно неблагоприятна для будущего урожая и вообще довольно опасна и для самих людей. Специалисты советуют в жаркие дни не находиться долго на улице, ни в коем случае не загорать и пить много воды.

Всему виной глобальное потепление

Аномально жаркое лето, зимы почти без снега – все это последствия глобального потепления утверждают экологи. Украина уже живет не в том климате, который наблюдался еще с десяток лет назад. Эксперты говорят, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться, а к 2050 году у некоторых украинских регионов есть все шансы превратиться в засушливую пустыню, где ничего не будет расти. Изменить эти процессы очень сложно, ведь для этого нужно, чтобы все жители Земли начали заботиться об экологии, отказываться от пластика, не загрязнять океан, переходить на альтернативные источники энергии, пользоваться электромобилями в конце концов. Пока к этому готово далеко не все человечество.