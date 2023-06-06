Дощі чи аномальна спека: синоптики дали невтішний прогноз на літо 2023

Літо розпочалося у багатьох регіонах доволі спекотно, а також засушливо. Сильну засуху вже відчувають мешканці західних областей України. Не часто дощить й на півдні та у центрі. Через таку погоду сильно страждає майбутній врожай. Однак синоптик Володимир Деркач каже, що це лише початок. Цьогоріч літо видасться аномально спекотним та засушливим. Дощі незабаром пройдуть Україною, але їх буде зовсім мало. У червні спостерігатиметься доволі комфортна температура повітря в межах 22-25 градусів, а от в останню декаду все зміниться.

Аномальна спека розпочнеться наприкінці червня

Деркач та інші його колеги стверджують, що цьогоріч літо буде дійсно спекотним. Аномальна жара розпочнеться вже наприкінці червня. Її пік можна буде спостерігати в середині липня. Серпень також відмітиться багатьма спекотними днями. Все це супроводжуватиметься відсутністю дощу, або ж рідкими, але дуже потужними грозами. Така погода є надзвичайно несприятливою для майбутнього врожаю і взагалі доволі небезпечною й для самих людей. Фахівці радять у надто спекотні дні не перебувати довго на вулиці, в жодному разі не засмагати й пити багато води.

Всьому виною глобальне потепління

Аномально спекотне літо, зими майже без снігу — все це наслідки глобального потепління стверджують екологи. Україна наразі вже живе не в тому кліматі, який спостерігався ще з десяток років тому. Експерти кажуть, що надалі ситуація лише погіршуватиметься, а до 2050 року деякі українські регіони мають всі шанси перетворитися у засушливу пустелю, де нічого не буде рости. Змінити ці процеси дуже складно, адже для цього потрібно, щоб всі мешканці Землі почали дбати про екологію, відмовлятися від пластику, не забруднювати океан, переходити на альтернативні джерела енергії, користуватися електромобілями врешті решт. Поки до цього готове далеко не все людство.