Чтобы оставаться за границей, украинцы должны выполнить важное условие: успеть надо до августа

Важные новости для украинцев, выехавших за границу, а именно в Польшу еще до 24 февраля 2022 года. Польша с 2020 года автоматически продлевала визы и документы всех иностранцев и украинцев, в том числе из-за пандемии коронавируса. Мол, чтобы люди меньше передвигались по стране и между странами, а также не скапливались в очередях и не распространяли вирус. С 1 июля это будет отменено и, соответственно, у многих людей документы станут недействительными. Легализовать их можно будет до 24 августа. Если кто-то этого не сделает, то будет находиться в стране незаконно, что чревато депортацией и другими проблемами.

Это не касается переселенцев

В настоящее время власти Польши уверяют, что это не касается приехавших после 24 февраля 2022 года беженцев, а только тех, кто приехал до войны. Таких лиц очень много, и среди них немало мужчин, уехавших на заработки еще до полномасштабного вторжения, а потом уже не вернувшихся в Украину, чтобы не попасть под мобилизацию. Сейчас всем этим людям нужно срочно обновить свои документы.

Сделать это можно несколькими способами:

Получить соответствующую визу. Получить обновленный вид на жительство в Польше. Вернуться в Украину, чтобы потом иметь право вернуться в Польшу по правилам безвиза (через 90 дней).

Относительно того, где и как можно получить визу или вид, каждому нужно обращаться в соответствующие социальные организации по месту жительства. А также уточнять, реально ли это сделать в Польше, или все же нужно вернуться хотя бы на время домой.

Об изменениях заявили и другие страны

Пока что почти все страны продолжают оказывать поддержку и помощь украинцам, как и в первые месяцы войны. Однако постепенно эта поддержка видоизменяется и становится менее ощутимой. В частности, Чехия упраздняет льготный проезд для украинцев и компенсацию за жилье. Нидерланды отменяют выплаты тем, кто нашел работу. Словакия продлила компенсацию за жилье до конца года, но будет выплачивать ее не украинцам, а местным жителям, предоставившим им убежище.