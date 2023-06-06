Украинцы массово получают странные СМС: их просят предоставить адрес

При получении подобных сообщений украинцев призывают немедленно обращаться в контакт-центр компании Укрпочта, на электронную почту или в официальные каналы в социальных сетях.

Граждан предупреждают о новых мошеннических рассылках, связанных с почтовыми отправками.

В Укрпочте рассказывают, что в последнее время граждане массово получают смс-сообщения со следующим содержанием “Из-за отсутствия адреса ваша посылка не может быть доставлена. Вы можете обновить адрес и сделать новый запрос на доставку по ссылке. В сообщении также указывается ссылка.

Как отмечают в Укрпочте эти сообщения рассылают мошенники, которые используют их ней бренд для того, что заманить украинцев на фишинговые сайты.

Таким образом мошенники могут получить персональные и финансовые данные украинцев, в том числе фамилию, имя и отчество, номер телефона, номера карт. Этого достаточно, чтобы завладеть средствами со счетов.

Поэтому если вам поступило подобное сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке с смс. Стоит обратить внимание, что официальный сайт Укрпочта https://www.ukrposhta.ua.

В случае получения подобного сообщения украинцев просят обращаться в контакт-центр почтового оператора или на электронную почту или официальные каналы в социальных сетях.

Напомним, что в начале мая клиентов Укрпочты сообщили об обновлении сервиса переадресации отправлений, которые действуют для отправлений Укрпочта Экспресс, Укрпочта Стандарт и Укрпочта Документы, которые оформлены онлайн в личном кабинете или непосредственно в отделениях Укрпочты.

В общем сейчас мошенники работают достаточно активно, они предлагают то оформить выплаты от международных партнеров, то забрать выигрыш и так далее. Поэтому украинцам нужно помнить, что от них никогда не будут требовать личные данные, такие как срок действия карты и трехзначный код на обороте карты. Это главный признак того, что с вами связались мошенники.