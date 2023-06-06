Українці масово отримують дивні СМС: їх просять надати адресу

При отриманні подібних повідомлень українців закликають негайно звертатися до контакт-центру компанії Укрпошта, на електронну пошту або в офіційні канали в соціальних мережах.

Громадян попереджають про нові шахрайські розсилки, пов’язані з поштовими відправками.

В Укрпошті розповідають, що останнім часом громадяни масово отримують смс-повідомлення з наступним змістом “Через відсутність адреси ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням. В повідомленні також вказується посилання.

Як зазначають в Укрпошті ці повідомлення розсилають шахраї, які використовують їх ній бренд для того, що заманити українців на фішингові сайти.

Таким чином шахраї можуть отримати персональні та фінансові дані українців, в тому числі прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, номери карт. Цього достатньо щоб заволодіти коштами з рахунків.

Тож якщо вам надійшло подібне повідомлення, в жодному разі не переходьте за посиланням з смс. Варто звернути увагу що офіційний сайт Укрпошта https://www.ukrposhta.ua.

У випадку отримання подібного повідомлення українців просять звертатися до контакт-центру поштового оператора або на електронну пошту чи офіційні канали в соціальних мережах.

Нагадаємо що на початку травня клієнтів Укрпошти повідомили про оновлення сервісу переадресації відправлень, які діють для відправлень Укрпошта Експрес, Укрпошта Стандарт та Укрпошта Документи, які оформлені онлайн в особистому кабінеті або безпосередньо в відділеннях Укрпошти.

Загалом зараз шахраї працюють досить активно, вони пропонують то оформити виплати від міжнародних партнерів, то забрати виграш і так далі. Тож українцям потрібно пам’ятати, що від них ніколи не вимагатимуть особисті дані, такі як термін дії картки та тризначний код на обороті картки. Це головна ознака того, що з вами зв’язалися шахраї.