Цены на овощи бьют все рекорды: когда ситуация улучшится и улучшится ли вообще

Уже неоднократно поднималась тема существенного подорожания цен на популярные овощи из-за сезонности и вторжения российских оккупантов По словам эксперта стоимость лука и других овощей стабилизируется со сбором нового урожая. Он начнется уже через несколько недель. Отметим, что в этом году выращивание лука увеличили на 25-30%.

Уже через несколько недель цены на лук в Украине стабилизируются. Этому будет способствовать новый урожай популярного овоща. Дело в том, что аграрии увеличили посевы под овощи борщевого набора, включая лук, на 25-30%. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По словам эксперта, уже через два месяца или даже чуть раньше начнется сбор урожая лука. На этом пик очень высоких цен на популярный овощ будет закончен. В дальнейшем цена постепенно стабилизируется. Однако, сейчас вплоть до завершения сбора урожая нельзя говорить о ценах. Дело в том, что на урожайность имеет значительное влияние погода. Если она будет благоприятная, то Украина получит неплохой урожай этого овоща. Хотя в любом случае цена на лук снизится.

Причиной рекордных цен на популярные овощи, включая лук, в этом году стало то, что 80: коммерческого выращивания этого овоща было сосредоточено в пределах Херсонской области. Однако из-за оккупации области российскими войсками этот урожай так и не попал на рынке Украины. Это вызвало дефицит и привело к повышению цен.

Напомним, что по состоянию на конец мая оптовая стоимость репчатого лука в Украине достигла исторического рекорда в гривне – за один килограмм просили 48 гривен. Это намного больше, чем в предыдущий дефицитный год – 2019, когда за килограмм лука просили 33 гривны.

В то же время подрыв Каховской ГЭС, повлекший затопление, стоимость овощей может снова неприятно удивить украинцев. Но сейчас в приоритете помощь пострадавшему от действий оккупантов населению.