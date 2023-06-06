Ціни на овочі б’ють всі рекорди: коли ситуація покращиться та чи покращиться взагалі

Вже неодноразово підіймалася тема суттєвого здорожчання цін на популярні овочі через сезонність та вторгнення російських окупантів За словами експерта вартість цибулі та інших овочі стабілізується зі збором нового врожаю. Він розпочнеться вже за кілька тижнів. Зазначимо, що цього року вирощування цибулі збільшили на 25-30%.

Вже за кілька тижнів ціни на цибулю в Україні стабілізуються. Цьому сприятиме новий врожай популярного овоча. Річ у тім, що аграрії збільшили посіви під овочі борщового набору, включаючи цибулю, на 25-30%. Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За словами експерта, вже через два місяці чи навіть трохи раніше розпочнеться збір врожаю цибулі. На цьому пік дуже високих цін на популярний овоч буде закінчено. Надалі ціна поступово стабілізується. Однак. зараз аж до завершення збору врожаю не можна говорити про ціни. Річ у тім, що на врожайність має значний вплив погода. Якщо вона буде сприятлива, то Україна отримає непоганий врожай цього овочу. Хоча в будь-якому разі ціна на цибулю знизиться.

Причиною рекордних цін на популярні овочі, включно з цибулею., в цьому році стало те, що 80: комерційного вирощування цього овоча було зосереджено в межах Херсонської області. Однак через окупацію області російськими військами цей врожай так і не потрапив на ринку Україні. Це спричинило дефіцит та призвело до підвищення цін.

Нагадаємо, що станом на кінець травня гуртова вартість ріпчастої цибулі в Україні досягла історичного рекорду в гривні — за один кілограм просили 48 гривень. Це набагато більше, ніж в попередній дефіцитний рік — 2019, коли за кілограм цибулі просили 33 гривні.

Водночас підрив Каховської ГЕС, яке спричинило затоплення, вартість овочів може знову неприємно здивувати українців. Але наразі в пріоритеті допомога постраждалому від дій окупантів населенню.