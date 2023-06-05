Банки будут отчитываться НБУ обо всех платежных операциях украинцев: эксперты рассказали детали

В пятницу, 2 июня, сетью начала массово распространяться информация о том, что с понедельника, 5 июня, все банки будут обязаны предоставлять отчеты в НБУ обо всех платежных операциях украинцев.

В то же время, официальной информации не было. Экономист объяснил детали и даже допустил, что это может быть фейк.

Письмо от Нацбанка, якобы обязывающего банки предоставлять информацию обо всех безналичных операциях своих клиентов — физических лиц и компаний, в которых массово распространялись СМИ, может быть фейком. Такое мнение утром в понедельник озвучил старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Гайдай извинился за распространение непроверенной информации, и двусмысленно намекнул, что эта информация может быть фейком.

В то же время, в комментариях пользователи отмечают, что на опубликованном документе нет печати и вообще не факт, что этот документ существует. К тому же, официальный сайт НБУ не публиковал соответствующего постановления.

Также Юрий Гайдай добавляет, что если это письмо и является настоящим, то касается оно не физических лиц, а интернет-эквайринга.

Если судить по тексту письма, то вероятно речь идет о клиентах, предоставляющих услуги по интернет-эквайрингу (т.е. прием карточных платежей), P2P переводы (с карты на карту) и с карт на счет и наоборот. Следствием этого нововведения, по словам экономиста, станет увеличение налоговых поступлений от азартных игр в ближайшие месяцы.

Напомним, что в пятницу популярный портал Минфин распространил вышеуказаное письмо, якобы заставляющее все банки отчитываться о финансовых операциях, которые совершают их клиенты. Сейчас под финмониторинг попадают транзакции на сумму более 400 тысяч гривен.

Уже в понедельник Национальный банк Украины опроверг информацию о тотальном контроле по счетам украинцев и всем операциям в интернете. Это назвали информационно психологической операцией. Слова Юрия Гайдая подтвердились.