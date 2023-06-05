Банки звітуватимуть НБУ про всі платіжні операції українців: експерти розповіли деталі

В п’ятницю, 2 червня, мережею почала масово поширюватися інформація про те, що з понеділка, 5 червня всі банки будуть зобов’язані надавати звіти до НБУ про всі платіжні операції українців.

Водночас офіційної інформації не було. Економіст пояснив деталі та навіть допустив, що це може бути фейк.

Лист від Нацбанк, який начебто зобов’язує банки надавати інформацію про всі безготівкові операції своїх клієнтів — фізичних осіб та компаній, який масово розповсюджували ЗМІ, може бути фейком. Таку думку в понеділок вранці озвучив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Гайдай перепросив за розповсюдження неперевіреною інформації, та двозначно натякнув, що ця інформація може бути фейком.

Водночас в коментарях користувачі зазначають, що на опублікованому документі немає печатки і загалом не факт, що цей документ існує. До того ж офіційний сайт НБУ не публікував відповідної постанови.

Також Юрій Гайдай додає, що якщо цей лист і є справжнім, то стосується він не фізичних осіб, а інтернет-еквайрингу.

Якщо судити по тексту листа, то ймовірно мова йде про клієнтів які надають послуги з інтернет-еквайрингу (тобто прийом карткових платежів), P2P перекази (з картки на картку) та з карт на рахунок і навпаки. Наслідком цього нововведення, за словами економіста, стане збільшення податкових надходжень від азартних ігор в найближчі місяці

Нагадаємо, що в п’ятницю популярний портал Мінфін розповсюдив вищезгадний лист, який начебто змушує всі банки звітувати про фінансові операції, які здійснюють їхні клієнти. Наразі, під фінмоніторинг потрапляють транзакції на суму понад 400 тисяч гривень.

Вже в понеділок Національний банк України спростував інформацію про тотальний контроль за рахунками українців та всіма операціями в інтернеті Це назвали інформаційно психологічною операцією. Тож слова Юрія Гайдая підтвердилися.