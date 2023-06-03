Тепер лише через касу: термінали Приватбанку перейшли в обмежений режим роботи

Найбільш популярний банк України — ПриватБанк з кінця травня повідомив про призупинення прийому готівкових коштів в терміналах.Мова йде про прийом доларів та євро.

Цю неприємну новину повідомив прессекретар фінансової організації Олег Серга.

За його словами було прийнято рішення про припинення таких транзакцій. Про відновлення роботи сервісу буде повідомлено окремо, однак жодні терміни не називають.

Наразі ПриватБанк радить всім своїм клієнтам звертатися в каси відділень для проведення операцій з валютою. Це при тому, що раніше такі операції можна було здійснювати в терміналах.

На думку експертів, причина, через яку термінали припинили прийом валюти — це проблема старих купюр

Варто зазначити, що українські банки та пункти обміну валют мають право відмовити громадянам в обміні готівкової валюти, якщо на купюрі є ознаки зносу, помітки, штампи чи інші пошкодження.

Від початку воєнного стану такі гроші часто не приймають в більшості обмінних пунктів, а також в комерційних та навіть державних банках.

Якщо банкнота не є в ідеальному стані, незалежно від року випуску, то за бажання клієнта її можуть обміняти на таку, що придатна до використання. Однак в такому разі доведеться заплатити комісію, розмір якої залежить від ступеня пошкоджень купюри. комісія за такий обмін може становити від 5 аж до 80%. При такому обміні доведеться чекати кілька місяців, адже пошкоджену банкноту відправляють в країну-походження для обміну. Більш швидкий варіант — звернутися до приватних осіб, які займаються обміном. Вони запропонують обміняти пошкоджені гроші одразу, без необхідності очікувати, але комісія в такому разі буде дещо вищою.

Нагадаємо, що експерти прогнозують стабільний курс долара на червень, і на все літо загалом, курс буде зберігатися приблизно на тому ж рівні, що і зараз, з можливими коливаннями на одну гривню в обидві сторони.