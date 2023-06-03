Мужчин будут штрафовать на 8500 грн: вступили в действие более жесткие правила мобилизации

В Украине продолжается общая мобилизация и Правительство делает все для того, чтобы как можно больше здоровых и пригодных к службе мужчин попали в военкомат. Для этого не только массово вручают повестки, но и пытаются выловить таких мужчин в других местах. Например, при попытке устроиться на работу, поступить в ВУЗы и т.д. В частности, теперь, если лицо устроится на работу без предварительного становления на военный учет, то получит штраф в размере от 5100 до 8500 гривен. Это же касается и потенциальных студентов, ведь с началом мобилизации значительно возросло количество желающих учиться и это далеко не 17-летние юноши.

Какой документ нужно иметь?

Для того чтобы устроиться на работу или поступить в вуз вместе со стандартным пакетом бумаг теперь нужно предъявить еще один из этих документов:

Свидетельство о приписке для призывника. Военный билет или временное удостоверение военнообязанного лица с таким статусом. То есть это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие причин (болезни, инвалидность, трое детей и т.п.), чтобы не служить. Военный билет для резервистов.

С июня повестки имеют право вручать абсолютно всем, даже если лицо предъявит “белый билет” или справку, что оно снято с военного учета. Всем без исключения будут выдавать приглашения в военкомат с адресом и временами, когда там нужно оказаться. Далее последует тщательный медосмотр, по результатам которого комиссия определит, действительно ли лицо не пригодно, или все-таки ограниченно пригодно, но выполнять некоторые обязанности может.

То есть с 1 июня ограниченно пригодные к службе в военное время тоже могут служить. А особенно если окажется, что они здоровы, и свой “белый билет” получили ненадлежащим образом. Медицинские комиссии при военкоматах уже подключились к единой медицинской электронной системе, чтобы видеть всю историю болезни мобилизированного.