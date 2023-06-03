Пенсіонерів планують позбавляти водійських посвідчень, але будуть винятки

Україна планує вступати в ЄС, а відповідно повинна переймати звідти всі правила та стандарти. Зокрема в ЄС вже зробили перші кроки для того, щоб зробити дорожній рух більш безпечним. Для цього там запровадили спеціальне тестування для людей у віці старше 65 років. Це спеціальні психологічні тести, які мають показати чи здатна людина бути повноцінним учасником дорожнього руху перебуваючи за кермом. Якщо тест покаже негативні результати, то в особи забирають водійське посвідчення. Також в ЄС хочуть розробити спеціальні курси, які б підвищували кваліфікацію водіїв, яким вже за 70.

Розглядають й інші оновлення

Також, тим водіям, які мають 65 років і успішно складуть тест, планують видавати тимчасове водійське посвідчення терміном на 5 років. А тим водіям, яким виповнилося 75 років, доведеться складати цей тест чи то екзамен щороку.

В Європі дана ініціатива вже викликала бурю різних емоцій. Зокрема там на дуже важливому місці рівність між людьми, а тут виходить, що буде дискримінація між людьми похилого віку та молодшими. А ще дискримінація між самими пенсіонерами, тими хто складе тест і тими хто ні. Водночас більшість людей все ж за те, щоб всі ці правила повноцінно були реалізовані, адже так дійсно можна покращити безпеку на дорогах. Коли все це реалізують в Україні поки невідомо.

Отримати водійське посвідчення стане складніше

Зокрема, в Україні незабаром вступлять інші правила, які стосуватимуться всіх, хто хоче отримати водійське посвідчення. Мета — не дозволити нікому “купити” права. Заради цього, планують облаштувати автомобілі камерами, деякі з котрих навіть зніматимуть ноги учня й інструктора, та фіксувати будь-які підказки зі сторони останнього. Також, більше камер буде й у кабінетах де здаватимуть теорію. Як мінімум там не буде “сліпих” зон.