Пенсионеров планируют лишать водительских удостоверений, но будут исключения

Украина планирует вступать в ЕС, а соответственно, должна перенимать оттуда все правила и стандарты. В частности, в ЕС уже сделали первые шаги для того, чтобы сделать дорожное движение более безопасным. Для этого там ввели специальное тестирование для людей старше 65 лет. Это специальные психологические тесты, которые должны показать способен ли человек быть полноценным участником дорожного движения, находясь за рулем. Если тест покажет отрицательные результаты, то у человека забирают водительское удостоверение. Также в ЕС хотят разработать специальные курсы, что повышали бы квалификацию водителей, которым уже за 70.

Рассматривают и другие обновления

Также тем водителям, которые имеют 65 лет и успешно сдадут тест, планируют выдавать временное водительское удостоверение сроком на 5 лет. А тем водителям, которым исполнилось 75 лет, придется сдавать этот тест или экзамен каждый год.

В Европе данная инициатива уже вызвала бурю разных эмоций. В частности, там на очень важном месте равенство между людьми, а здесь получается, что будет дискриминация между пожилыми людьми и более молодыми. А еще дискриминация между самими пенсионерами, теми, кто сдаст тест и теми, кто нет. В то же время большинство людей все же за то, чтобы все эти правила были полноценно реализованы, ведь так действительно можно улучшить безопасность на дорогах. Когда все это реализуют в Украине, пока неизвестно.

Получить водительское удостоверение станет сложнее

В частности, в Украине скоро вступят в силу другие правила, которые будут касаться всех, кто хочет получить водительское удостоверение. Цель – не позволить никому “купить” права. Ради этого планируют обустроить автомобили камерами, некоторые из которых даже будут снимать ноги ученика и инструктора, и фиксировать любые подсказки со стороны последнего. Также, больше камер будет и в кабинетах, где будут сдавать теорию. Как минимум там не будет “слепых” зон.