Чоловіків штрафуватимуть на 8500 грн: вступили в дію жорсткіші правила мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація й Уряд робить все для того, щоб якомога більше здорових та придатних до служби чоловіків потрапили у військкомат. Для цього не лише масово вручають повістки, а й намагаються “виловити” таких чоловіків у інших місцях. Наприклад, при спробі влаштуватися на роботу, вступити у ВНЗ тощо. Зокрема, тепер якщо особа влаштується на роботу без попереднього становлення на військовий облік, то отримає штраф у розмірі від 5100 до 8500 гривень. Це саме стосується й потенційних студентів, адже з початком мобілізації значно зросла кількість бажаючих навчатися і це далеко не 17 річні юнаки.

Який документ потрібно мати?

Для того, щоб влаштуватись на роботу або вступити в ВНЗ разом зі стандартним пакетом паперів тепер потрібно пред’явити ще один з цих документів:

Посвідчення про приписку для призовника. Військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного для осіб з таким статусом. Тобто це чоловіки у віці від 18 до 60 років, які не мають причин (хвороби, інвалідність, троє дітей тощо), щоб не служити. Військовий квиток для резервістів.

З червня повістки мають право вручати абсолютно всім, навіть якщо особа пред’явить “білий квиток”, або довідку, що вона знята з воєнного обліку. Всім без винятку видаватимуть запрошення у військкомат з адресою та часом коли там потрібно опинитися. Далі буде ретельний медогляд, за результатами якого комісія визначить, чи дійсно особа не придатна, чи все-таки обмежено придатна, але виконувати деякі обов’язки може.

Тобто з 1 червня обмежено придатні до служби у воєнний час також можуть служити. А особливо, якщо виявиться, що вони здорові, і свій “білий квиток” отримали неналежним чином. Медичні комісії при військкоматах вже під’єдналися до єдиної медичної електронної системи, щоб бачити всю історію хвороби мобілізованого.